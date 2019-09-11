Кровавая драма: Муж едва не убил жену на глазах у детей в квартире Петербурга

Настоящая кровавая драма развернулась в Санкт-Петербурге в понедельник, 9 сентября. В одной из квартир Северной столицы на проспекте Ветеранов конфликт между супругами перерос в стрельбу. При разбирательстве родителей присутствовали малолетние дети.
Как стало известно 5-tv.ru, 34-летняя Мария, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем — 44-летнем Денисом. Конфликт разгорелся буквально на пустом месте, однако закончился для женщины трагически.
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Не справившись с эмоциями, супруг достал из сейфа травматический пистолет и выстрелил в затылок в жене. Мария запомнила, что перед выстрелом мужчина произнес «Я тебя убью», а дальше потеряла сознание.
Очнувшись, женщина не могла понять, что происходит. Все события в голове перемешались. Она схватила ребенка и попыталась сбежать от агрессивного супруга, шокированная его поступком.
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Вслед за пострадавшей событиями были шокированы соседи. По их словам, семья, оказавшаяся в центре скандала, была благополучной. Увидев в квартире супругов лужи крови, они были потрясены и не могли поверить своим глазам.
Дети, присутствовавшие при разбирательстве родителей, были впоследствии доставлены в больницу. Раненая женщина была госпитализирована. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Подозреваемый в преступлении задержан. Пока его дальнейшая судьба не известна. Однако выяснилось, что у мужчины богатое криминальное прошлое. Он был дважды осужден за кражу и однажды за оскорбление представителя власти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 80-летнюю старушку насмерть забили черенком от швабры.