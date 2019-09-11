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Кровавая драма: Муж едва не убил жену на глазах у детей в квартире Петербурга

, 20:10 Видео 29

Мужчина с богатым криминальным прошлым после перепалки с супругой выстрелил ей в затылок из травматического пистолета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Настоящая кровавая драма развернулась в Санкт-Петербурге в понедельник, 9 сентября. В одной из квартир Северной столицы на проспекте Ветеранов конфликт между супругами перерос в стрельбу. При разбирательстве родителей присутствовали малолетние дети.

Как стало известно 5-tv.ru, 34-летняя Мария, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем — 44-летнем Денисом. Конфликт разгорелся буквально на пустом месте, однако закончился для женщины трагически.

«Я уложила спать детей. Я тоже легла спать. Муж на тот момент уже спал. Он проснулся, не знаю, во сколько, и включил свет. Я ему сделала замечание. Дети спят, садик у них. Я встала, и свет выключила. Он опять включил свет. И понеслось, слово за слово», — вспомнила пострадавшая.

Не справившись с эмоциями, супруг достал из сейфа травматический пистолет и выстрелил в затылок в жене. Мария запомнила, что перед выстрелом мужчина произнес «Я тебя убью», а дальше потеряла сознание.

Очнувшись, женщина не могла понять, что происходит. Все события в голове перемешались. Она схватила ребенка и попыталась сбежать от агрессивного супруга, шокированная его поступком.

«Он подставил пистолет к затылку. У меня зазвенело в ушах. Кость не повреждена. Я ему что-то сказала. Помню, как упала. Сколько я была без сознания, я не знаю. Потом встала. Я не помню, как забрала ребенка и вышла из квартиры», — рассказала Мария.

Вслед за пострадавшей событиями были шокированы соседи. По их словам, семья, оказавшаяся в центре скандала, была благополучной. Увидев в квартире супругов лужи крови, они были потрясены и не могли поверить своим глазам.

Дети, присутствовавшие при разбирательстве родителей, были впоследствии доставлены в больницу. Раненая женщина была госпитализирована. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Подозреваемый в преступлении задержан. Пока его дальнейшая судьба не известна. Однако выяснилось, что у мужчины богатое криминальное прошлое. Он был дважды осужден за кражу и однажды за оскорбление представителя власти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 80-летнюю старушку насмерть забили черенком от швабры.

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