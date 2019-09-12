Глава Минсельхоза России доложил президенту о том, как идет уборка урожая

О господдержке агропромышленного комплекса сегодня говорили в Кремле. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев докладывал о ситуации в отрасли.

«Давайте начнем с осенне-полевых работ», — начал встречу президент.

«У нас уборочная ведется практически во всех федеральных округах. Плановый прогноз на этот год, как я ранее вам докладывал, составляет порядка 118 миллионов тонн. Такой объем, как мы предполагаем, позволит и обеспечить внутреннюю потребность, и реализовать наши экспортные возможности, экспортный потенциал», — заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Отдельно Патрушев остановился на предоставлении субсидий сельхозпроизводителям. На эти цели в госпрограмме предусмотрено почти 308 миллиардов рублей. Больше половины средств уже направлены в регионы. На особом контроле ситуация в Иркутской области и Забайкальском крае. Все пострадавшие во время наводнения получили компенсации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как рацион россиян изменился за 40 лет.