Глава Минсельхоза России доложил президенту о том, как идет уборка урожая

О господдержке агропромышленного комплекса сегодня говорили в Кремле. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев докладывал о ситуации в отрасли.
Отдельно Патрушев остановился на предоставлении субсидий сельхозпроизводителям. На эти цели в госпрограмме предусмотрено почти 308 миллиардов рублей. Больше половины средств уже направлены в регионы. На особом контроле ситуация в Иркутской области и Забайкальском крае. Все пострадавшие во время наводнения получили компенсации.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как рацион россиян изменился за 40 лет.