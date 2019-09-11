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  4. Россияне готовы продать место в очереди за новым iPhone за 500 тысяч рублей

Россияне готовы продать место в очереди за новым iPhone за 500 тысяч рублей

, 23:26 23

Борьба начнется за презентованные Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Фото: Zuma\TASS

Корпорация Apple провела презентацию новых гаджетов во вторник, 10 сентября. Старт продаж смартфонов в России назначен на 20 сентября. Однако уже сейчас в сети появляются сообщения с предложениями «предпринимателей» отстоять за покупателей в очереди за новинкой. Об этом сообщают «Известия».

Ценник на место в очереди разнообразный. Самое дорогое предложение — 500 тысяч рублей. «Продавец» услуги готов встать в очередь за неделю до старта продаж. Человек, желающий побороться за новенький iPhone, встав в очередь за три дня, просит у покупателей 200 тысяч рублей. На сервисе объявлений Avito уже опубликовано около 180 подобных предложений.

Цена на смартфон iPhone 11 начинается от 59 990 рублей и возрастает соразмерно количеству памяти устройства. iPhone 11 Pro можно будет приобрести за сумму от 89 990 рублей, а iPhone 11 Pro Max — от 99 990 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети высмеяли новый презентованный iPhone 11 Pro.

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