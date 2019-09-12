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  4. Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

, 6:49 Эфирная новость 16

За сутки сотрудники погранслужбы региона за незаконный промысел кальмара задержали 16 шхун.

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Фото, видео: TASS/UIG, 5-tv.ru

В Приморье задержали 250 браконьеров из Северной Кореи. Все они незаконно вылавливали тихоокеанского кальмара в экономической зоне России. У нарушителей изъяли 16 маломерных судов и орудия лова. Впрочем, по данным ФСБ, подданные КНДР давно уже чувствуют себя в наших территориальных водах как дома. Как минимум 100 северокорейских шхун с браконьерами сейчас курсируют в недалеко от Сахалина. На борьбу с ними уже направлены дополнительные корабли Пограничного управления ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приамурье ищут браконьеров, которые поймали рыбу из Красной книги.

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