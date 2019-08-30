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В Приамурье ищут браконьеров, которые поймали рыбу из Красной книги

, 2:26 Эфирная новость 26

Добыча оказалась настолько огромной, что вытаскивали редкого представителя осетровых с помощью бульдозера.

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Фото, видео : Mohssen Assanimoghaddam / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Приамурье ищут браконьеров, которые поймали рыбу калугу. Прокуратура уже начала проверку.

Добыча оказалась настолько огромной, что вытаскивали редкого представителя осетровых с помощью бульдозера. В последний раз такие особи встречалась в крае еще в советское время, когда вылов калуги был разрешен.

Сегодня она занесена в Российскую и Международную Красные книги и за ее добычу можно попасть в тюрьму на три года. По предварительным данным, прокуратура уже выяснила, в каком районе проходила незаконная рыбалка. Личности браконьеров устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели уже более 20 краснокнижных тюленей в Финском заливе. Ведется поиск браконьеров.

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