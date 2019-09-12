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  4. Ситуация с пожарами в лесах Амазонки близка к катастрофической

Ситуация с пожарами в лесах Амазонки близка к катастрофической

, 8:43 Эфирная новость 10

Сила пожаров такова, что в начале сентября власти крупнейшего бразильского штата Амазонас ввели чрезвычайное положение.

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Фото, видео: REUTERS/Amanda Perobelli, 5-tv.ru

Ситуация с пожарами в лесах Амазонки близка к катастрофической. Круглые сутки очаги тушат с помощью вертолетов. Но жаркая и ветреная погода сводит все действия спасателей к нулю.

Специалисты с начала года зафиксировали больше ста тысяч очагов возгораний. Причина большинства пожаров — поджоги. Фермеры с помощью огня расчищают свои участки под поля и пастбища.

Стихийное бедствие в Бразилии привлекло широкое внимание мировой общественности. В соцсетях уже запустили хэштег «молитесь за Амазонку».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Ростовской области борются с крупным степным пожаром.

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