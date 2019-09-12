Ситуация с пожарами в лесах Амазонки близка к катастрофической. Круглые сутки очаги тушат с помощью вертолетов. Но жаркая и ветреная погода сводит все действия спасателей к нулю.

Специалисты с начала года зафиксировали больше ста тысяч очагов возгораний. Причина большинства пожаров — поджоги. Фермеры с помощью огня расчищают свои участки под поля и пастбища.

Стихийное бедствие в Бразилии привлекло широкое внимание мировой общественности. В соцсетях уже запустили хэштег «молитесь за Амазонку».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Ростовской области борются с крупным степным пожаром.