В Ростовской области борются с крупным степным пожаром

В Ростовской области в эти минуты борются с крупным степным пожаром. Под Новочеркасском горит сухая трава, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и охватило больше восьмисот квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Для его ликвидации подключили не только все спасательные подразделения города, но и района. Подогнали даже пожарный поезд. Однако справиться с огнем спасатели пока не могут. Из-за едкого дыма местных жителей просят не выходить на улицу и не открывать окна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природные пожары в Иркутской области полностью ликвидированы.