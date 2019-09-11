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В Ростовской области борются с крупным степным пожаром

, 21:20 Эфирная новость 31

Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось на площади в восемьсот квадратных метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Lenz, 5-tv.ru

В Ростовской области в эти минуты борются с крупным степным пожаром. Под Новочеркасском горит сухая трава, из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и охватило больше восьмисот квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Для его ликвидации подключили не только все спасательные подразделения города, но и района. Подогнали даже пожарный поезд. Однако справиться с огнем спасатели пока не могут. Из-за едкого дыма местных жителей просят не выходить на улицу и не открывать окна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природные пожары в Иркутской области полностью ликвидированы.

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