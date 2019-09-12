Пожарные в Приморье сняли с крыши парашютиста

12 сентября пожарные Уссурийска спасли жизнь парашютисту, сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю. Экстремал спускался к земле, зацепился за крышу дома куполом парашюта и повис на стропах на высоте третьего этажа. Выбраться из смертельной ловушки самостоятельно мужчина не смог.

К дому на улице Арсеньева, 21б выехал пожарный расчет с автолестницей. Мужчину спустили в целости и сохранности. За медицинской помощью он не обратился.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петропавловске-Камчатском другой экстремал рухнул на велосипеде со склона крутой сопки.