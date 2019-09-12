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  4. Пожарные в Приморье сняли с крыши парашютиста

Пожарные в Приморье сняли с крыши парашютиста

, 12:04 Видео 33

Любитель острых ощущений повис на вершине жилого дома.

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Фото, видео: МЧС РФ, Instagram @mchs_vdk

12 сентября пожарные Уссурийска спасли жизнь парашютисту, сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю. Экстремал спускался к земле, зацепился за крышу дома куполом парашюта и повис на стропах на высоте третьего этажа. Выбраться из смертельной ловушки самостоятельно мужчина не смог.

К дому на улице Арсеньева, 21б выехал пожарный расчет с автолестницей. Мужчину спустили в целости и сохранности. За медицинской помощью он не обратился. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петропавловске-Камчатском другой экстремал рухнул на велосипеде со склона крутой сопки.

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