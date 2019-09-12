«Понятия не имею!»: Мэддокс Джоли-Питт отказался говорить об отце

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта — Мэддокс — отказывается говорить о своем отце. Недавно 18-летний юноша переехал в Сеул для обучения в одном из университетов южнокорейской столицы и незамедлительно стал мишенью для прессы. Журналисты стараются разузнать у Мэддокса что-нибудь о его звездных родителях, но молодой человек не намерен обсуждать эту тему.

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Так, по сообщению издания In Touch, на вопрос папарацци о том, планирует ли Питт навещать его во время обучения, Мэддокс ответил, что он «понятия не имеет», и поспешил перевести разговор на другую тему. О своем давнем конфликте со звездным родителем он ответил не менее лаконично.

«Что было, то было», — сказал юноша.

Конфликт между Мэддоксом и Брэдом Питтом начался несколько лет назад с роковой для брака актера с Анджелиной Джоли ссоры в самолете. В перепалке старший сын пары принял сторону матери. С тех пор отношения между сыном и отцом стали напряженными, а брак знаменитостей рухнул.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что студия Disney раскрыла секрет превращения Анджелины Джоли в Малифисенту в преддверии премьеры второй части фильма о злой фее.