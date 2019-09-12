Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!

Как насчет любви, сострадания и сочувствия? Раки, Вселенная рекомендует вам научиться не осуждать людей, а принимать их такими какие они есть. Позвольте тем, кто вас окружает, оставаться в том пространстве, где им комфортно. Попробуйте поставить себя на их место. Вселенная советует вам начать постигать искусство безусловной любви, как бы тяжело вам это ни давалось. Поймите, доброе слово от вас может перевернуть чей-то день.

Когда в последний раз вы ощущали романтический настрой, Близнецы? Откройте свое сердце прекрасным чувствам, советуют звезды. Позвольте себе испытать, каково это быть в муках страсти. Не забывайте, в этом мире мы живем лишь один раз. Так почему бы не наслаждаться каждым моментом существования? Близнецы, у которых уже есть вторая половинка, пришло время вывести отношения на новый уровень! Разрешите себе повеселиться и поэкспериментировать. Если вы еще не узаконили отношения — наступает самое благоприятное для этого время. То же самое касается и продолжения рода.

Тельцы, остановитесь и подумайте, кто окружает вас? Что это за люди? Вселенная напоминает вам, что стоит внимательнее относиться к тому, кого вы впускаете в круг своих приближенных. Однако не стоит забывать, что нужно протягивать руку помощи просящим. В то же время нельзя позволять людям садиться вам на шею.

Овны, сейчас почти все готово, для перехода ваших отношений со второй половинкой на следующий уровень. Вы строите более прочную основу и испытываете более глубокое чувство приверженности. Это та любовь, на которую вы надеялись, и о которой мечтали. Отправьте молитву благодарности в космос. Помните, что происходящее с вами — это подарок Вселенной. Продолжайте давать друг другу пространство, чтобы расти и становиться лучше.

Весы, настало время радости и праздника. Сегодня наилучшее время для встреч с друзьями и общения с теми, кто заставляет вас чувствовать себя увиденным и услышанным. Скорпионы, перед вами не все факты и цифры, и это нормально. А пока успокойтесь. Верьте, что истина в конце концов выйдет наружу. Рыбы, боль, которую вы ощущаете — временная. Позвольте себе отпустить тяжелые эмоции.

Лев — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Психическое здоровье так же важно, как и физическое, Львы. Кошмары во сне, перепады настроения и беспокойство — это признаки эмоциональных волнений, через которые вы проходите. Пролейте свет на свои самые глубокие, самые темные желания. Задайте себе вопросы, на которые вы боялись найти ответы. Вы заслуживаете правду. Помните, что сейчас вам не стоит торопиться с чем-либо. Делайте вещи постепенно и легко, пока не найдете баланс.

Космический совет: сделайте ваше психическое здоровье приоритетом.

Дева — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Девы, звезды говорят, что сейчас самое подходящее время, чтобы наладить отношения с близкими. Как часто вы проводите время с семьей? А если вы делаете это не так уж и редко, то насколько вы вовлечены? Быть может вы не отрываетесь от телефона, постоянно решая рабочие вопросы и проверяя почту? Чтобы перестать испытывать тревогу, нужно вернуть баланс в вашу жизнь. Начните с налаживания отношений внутри семьи.

Космический совет: проведите время с близкими качественно.

Весы — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Весы, настало время радости и праздника. Сегодня наилучшее время для встреч с друзьями и общения с теми, кто заставляет вас чувствовать себя увиденным и услышанным. «Счастье в любви» — эти слова должны стать вашей мантрой на сегодняшний день. Откройте свое сердце и приготовьтесь к общению на более глубоком уровне.

Космический совет: услышьте новую любовь!

Скорпион — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Скорпионы, перед вами не все факты и цифры, и это нормально. А пока успокойтесь. Верьте, что истина в конце концов выйдет наружу. А пока не торопитесь. Выдохните. Спешить некуда. Возьмите время, чтобы найти гармонию с самим собой. Чтобы восстановить связь с вашим внутренним «я». Быть рядом с вами есть людьми, которые заставляют вас чувствовать себя как дома. Они обязательно вернут вам утраченное чувство оптимизма.

Космический совет: правда будет раскрыта.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Звезды вам пророчат сексуальное исцеление, Стрельцы. Прекратите стыдиться и испытывать чувство вины. Позвольте себе войти в контакт с вашим внутренним «я». Вот, что вы обнаружите в процессе: ваша внутренняя тигрица ненасытна. Вместо того, чтобы обвинять людей и обстоятельства, возьмите на себя ответственность за жизнь, которую вы создаете. Как и где бы вы хотели испытать больше свободы? Поводья именно там, где они должны быть.

Космический совет: осознайте, что именно вы творец своего счастья!

Козерог — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Каково это быть нелюбимым и жить без поддержки? Хорошо, что вы никогда не узнаете этого, Козероги. Сильные люди в вашей жизни делают все возможное, чтобы вы чувствовали себя защищенными. В сфере любви и романтики вы испытываете твердую приверженность. Есть шанс, что ваш партнер сейчас расставит приоритеты в работе. Вместо того, чтобы позволить своим триггерам одолеть вас, постарайтесь понять, откуда они берутся. Ваши отношения будут расти и становиться крепче, когда вы научитесь поддерживать мечты друг друга. Космический совет: цените, что имеете и работайте над отношениями, укрепляя их.

Водолей — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Легко быть по-настоящему, глубоко и безумно влюбленным, когда все выглядит идеально. Чтобы понять, что вы действительно подходите друг другу необходимо вместе пережить шторм и бурю, и посмотреть, а как каждый в вашей паре пытался удержаться в лодке? Помогали ли вы друг другу? Если вы поймете, что никто не пытался спрыгнуть, бросив вторую половинку в трудную минуту, то вы созданы друг для друга. Продолжайте оказывать поддержку друг другу. Спрячьте эгоизм в самом недоступном уголке своего существа.

Космический совет: продолжайте быть опорой друг для друга.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 12 сентября

Отлив неизбежно сопровождается потоком. Таков цикл жизни, Рыбы. Боль, которую вы ощущаете — временная. Позвольте себе отпустить тяжелые эмоции. Не сдерживайте слезы. Разрешите себе побыть слабым. Скоро все пройдет, и вы сможете начать жить с чистого листа. Если старая любовь мешает вам двигаться вперед, знайте, что вы можете винить в этом только себя.

Космический совет: стереть и забыть.