Пятнадцать человек, в том числе пятеро детей, отравились шавермой в Уфе

Массовое отравление произошло в Уфе. Пятнадцать человек обратились за медицинской помощью после того как съели шаверму в одном из заведений города. О происшествии стало известно в четверг, 12 сентября.

По сообщению регионального МЧС, из 15 пациентов четырнадцать пришлось оставить под постоянным наблюдением врачей, среди которых пятеро детей от пяти до девяти лет и беременная женщина. Четыре ребенка и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.

Происшествием заинтересовался и Следственный комитет. В ведомстве сообщили о возбуждение уголовного дела — бистро, в котором ели все пострадавшие, подозревается в нарушении требований к перевозке, хранению и сбыту продуктов.

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