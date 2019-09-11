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  4. Что делать при отравлении в ресторане — советы Роспотребнадзора

Что делать при отравлении в ресторане — советы Роспотребнадзора

, 16:15 30

В профильном ведомстве рассказали, как получить компенсацию в случае нанесения ущерба здоровью и испорченного вечера.

Фото: www.globallookpress.com / Ernst Wrba

Роспотребнадзор опубликовал несколько советов посетителям ресторанов в случае отравления. В частности, обращение к врачу необходимо не только для оказания профессиональной помощи — заключение медика послужит доказательством, что отравление произошло после приема пищи в конкретном заведении.

Специалисты рекомендуют сохранять чек и заручиться поддержкой двух-трех свидетелей. После этого собранные документы следует направить руководству заведения с требованием вернуть стоимость заказа, а также компенсировать стоимость лечения и других видов ущерба. Важно отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. При отказе рассматривать ваше обращение необходимо обратиться в суд, а также направить жалобу в Роспотребнадзор.

Как ранее писал 5-tv.ru, на днях российская певица Алена Свиридова рассказала, что периодически позволяет себе есть в заведениях общественного питания эконом-класса (по словам самой артистки — «раз в месяц в придорожной забегаловке»).

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