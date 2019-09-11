Роспотребнадзор опубликовал несколько советов посетителям ресторанов в случае отравления. В частности, обращение к врачу необходимо не только для оказания профессиональной помощи — заключение медика послужит доказательством, что отравление произошло после приема пищи в конкретном заведении.

Специалисты рекомендуют сохранять чек и заручиться поддержкой двух-трех свидетелей. После этого собранные документы следует направить руководству заведения с требованием вернуть стоимость заказа, а также компенсировать стоимость лечения и других видов ущерба. Важно отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. При отказе рассматривать ваше обращение необходимо обратиться в суд, а также направить жалобу в Роспотребнадзор.

Как ранее писал 5-tv.ru, на днях российская певица Алена Свиридова рассказала, что периодически позволяет себе есть в заведениях общественного питания эконом-класса (по словам самой артистки — «раз в месяц в придорожной забегаловке»).