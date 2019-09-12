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  4. Шон Мендес и Камила Кабельо показали поклонникам антипоцелуй

Шон Мендес и Камила Кабельо показали поклонникам антипоцелуй

, 20:42 Видео 31

Артисты решили пошутить над фанатами, у которых были вопросы к их технике поцелуев.

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Фото, видео: Instagram @shawnmendes

Неоднозначное видео было опубликовано в Instagram Шона Мендеса, где он с Камилой Кабельо пытается целоваться. Однако по факту парень с девушкой буквально облизывают друг друга.

«Кричу!»

«Мое сердце не может справиться с этим!»

«Отличная шутка, ребята», — пишут подписчики Шона.

Как сообщает Instyle.ru, таким образом артисты хотели посмеяться над фанатами, утверждавшими в соцсетях, что пара «не умеет целоваться». Летом 2019 года певцы Шон Мендес и Камила Кабельо записали совместный сингл, а затем в прессе появилась информация об их романе.

К слову, о сомнительных поцелуях в шоу-бизнесе: в августе гитаристы метал-группы Rammstein поцеловали друг друга прямо во время концерта в «Лужниках», решив таким образом оказать своеобразную поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

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