Фото: Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество страстным поцелуем

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Гитаристы поцеловали друг друга прямо на сцене.

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Фото, видео : Instagram @rammsteinofficial

Музыканты метал-группы Rammstein решили оказать своеобразную поддержку российскому ЛГБТ-сообществу. Гитаристы коллектива — Рихард Круспе и Пауль Ландерс — во время выступления в «Лужниках» поцеловали друг друга прямо на сцене.

rammsteinofficial

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Снимок страстного поцелуя музыканты разместили в аккаунте группы в Instagram.

«Россия, мы любим тебя», — утверждают участники Rammstein.

Поклонники метал-группы пришли в восторг от подобного жеста и посчитали его достаточно смелым.

«Делать это в России — сильный ход!»

«Опасный поцелуй! Люблю такое!»

«Думаю, они сделали это нарочно, потому что ЛГБТ-сообщество в России в опасности. Люблю!» — написали фолловеры.

В России действует закон о «пропаганде гомосексуализма». Фанаты счастливы, что действия артистов Rammstein под его статьи не попали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что клавишник Rammstein восхищается Горбачевым и слушает Нетребко.

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