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Рудковская и Плющенко поздравили друг друга с десятой годовщиной свадьбы

, 19:07 Фото 82

Подписчики пожелали звездной паре любви, счастья и новых детей.

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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко отмечают десятую годовщину со дня заключения брака. С оловянной свадьбой они поздравили друг друга в Instagram.

Рудковская опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена вместе с Плющенко. На снимке они с улыбками жмутся друг к другу лицами.

«10 лет со дня нашей свадьбы и 12 лет вместе», — подписала фото продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

Плющенко опубликовал сразу четыре архивных фотографии. Они были сделаны десять лет назад — во время свадьбы. На некоторых фото можно увидеть больше звезд. В их числе: Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Тина Канделаки, Николай Басков и другие.

«10 лет пролетели как один миг!», — подписал фигурист свой пост.

Instagram @plushenkoofficial

Подписчики поздравили звезд со знаменательной датой, пожелав им счастья, любви и еще больше детей.

«Какие Красивые! Платье Шикарное! Мира И Счастья Вам! Вашей Семье Благополучия и Любви!»

Это же здорово, если, как один день! Любовь спасет мир! Еще надо гномиков. У Белоснежки, а Яна очень на нее похожа на этих фотографиях, их было семь!»

«Счастья, любви и маленькую девочку», — написали пользователи.

Звездная пара не всегда вызывает у подписчиков исключительно теплую реакцию. Как сообщал 5-tv.ru, ранее Яна Рудковская взбесила некоторых пользователей, продемонстрировав муки выбора между двумя роскошными Porsche.

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