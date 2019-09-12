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Роскосмос опубликовал рассекреченные документы по первым экспедициям на Луну

, 17:41 32

Широкой аудитории представлены справки о траекториях полета к спутнику Земли и летных характеристиках перспективной лунной ракеты.

Фото: ТАСС / Мусаэльян Владимир, Романов Александр

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте целый ряд рассекреченных документов, касающихся первой советской Лунной программы.

Общественности стали доступны справки о траекториях полета к спутнику Земли и летных характеристиках перспективной лунной ракеты, а также другие архивные документы.

«Наши планы научных исследований, связанные с Луной, очень обширны, и мы даже думаем не в столь далеком будущем забросить на Луну постоянную автоматическую исследовательскую станцию, способную держать связь с Землей и думаем о посещении Луны человеком…» — говорил тогда председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев.

roscosmos.ru

Первым в мире рукотворным объектом, который достиг второй космической скорости, преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца был аппарат «Луна-1», запущенный 2 января 1959 года. «Луна-2», стартовав 12 сентября 1959 года, впервые в мире достиг соседнего небесного тела и доставила на его поверхность советский вымпел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индии не удалось посадить аппарат Vikram на Луну. Связь с лунным аппаратом была потеряна во время посадки на естественный спутник Земли.

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