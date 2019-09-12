  1. Пятый канал
  4. Совфед РФ предлагает диалог Google и Facebook

Совфед РФ предлагает диалог Google и Facebook

, 19:25 12

В верхней палате парламента хотят выйти на контакт с западными компаниями, чтобы противостоять нарушениям российских законов.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Временная комиссия при Совфеде РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложит Google и Facebook создать совместную контактную группу.

Как пишет ТАСС, глава комиссии Андрей Климов подчеркивает — предложение направлено на то, чтобы в дальнейшем не допускать нарушения российских законов. Речь идет о вмешательстве в ход российских выборов. Данные факты, по словам сенатора, «неоднократно фиксировались комиссией». Кроме того, ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявлял о распространении в Google, Facebook и YouTube политической рекламы и агитационных материалов в день перед выборами, что запрещено российских законодательством.

Комментируя обвинение, в Google подчеркнули: «компания поддерживает ответственную политическую рекламу». Что же касается Facebook, то, по мнению представителей компании, в данном случае следить за соблюдением избирательного законодательства должен сам рекламодатель.

По словам Александра Климова, сейчас и Google, и Facebook готовы к диалогу. Планируется, что в контактную группу войдут российские эксперты, представители Совета Федерации, а также представители Google и Facebook.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно Google оказалась замешана в скандальной истории — власти США начали подозревать компанию в нарушении антимонопольного законодательства США.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +13°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!

Последние новости

19:30
16-летняя Бровина и ее 23-летний возлюбленный рассказали историю своих отношений
19:25
Совфед РФ предлагает диалог Google и Facebook
19:17
В Москве появится поезд, рассказывающий о жизни Олега Табакова
19:07
Рудковская и Плющенко поздравили друг друга с десятой годовщиной свадьбы
19:00
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»
18:48
Настя Ивлеева показала себя на видео в виртуальной свадебной фате

Сейчас читают

«Дюймовочка!»: Барановская похвасталась свадебным платьем из живых цветов
«Такие туфельки!» Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку
«Бомба, пушка!» Фанаты пришли в восторг от откровенной фотосессии Водонаевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев