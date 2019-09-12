Совфед РФ предлагает диалог Google и Facebook

Временная комиссия при Совфеде РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложит Google и Facebook создать совместную контактную группу.

Как пишет ТАСС, глава комиссии Андрей Климов подчеркивает — предложение направлено на то, чтобы в дальнейшем не допускать нарушения российских законов. Речь идет о вмешательстве в ход российских выборов. Данные факты, по словам сенатора, «неоднократно фиксировались комиссией». Кроме того, ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявлял о распространении в Google, Facebook и YouTube политической рекламы и агитационных материалов в день перед выборами, что запрещено российских законодательством.

Комментируя обвинение, в Google подчеркнули: «компания поддерживает ответственную политическую рекламу». Что же касается Facebook, то, по мнению представителей компании, в данном случае следить за соблюдением избирательного законодательства должен сам рекламодатель.

По словам Александра Климова, сейчас и Google, и Facebook готовы к диалогу. Планируется, что в контактную группу войдут российские эксперты, представители Совета Федерации, а также представители Google и Facebook.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно Google оказалась замешана в скандальной истории — власти США начали подозревать компанию в нарушении антимонопольного законодательства США.