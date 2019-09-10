Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google

Компания Google оказалась в центре крупного скандала, который грозит ей серьезными финансовыми потерями и даже полным крахом. Власти 48 американских штатов, а также столичного округа Колумбия подозревают владельцев цифрового гиганта в нарушении антимонопольного законодательства США. Суть основной претензии сводится к доминирующим позициям корпорации на рынке рекламы и персональных данных пользователей.
Расследование в отношении Google возглавит генпрокурор штата Техас. Не присоединились только Калифорния и Алабама. Но они ведут свое расследование в отношении Facebook — руководителей соцсети также подозревают в нарушении антимонопольного закона.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube.