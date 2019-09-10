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  4. Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google

Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google

, 8:17 Эфирная новость 36

Расследование вызвано обращениями жителей страны к действиям Googlе, который доминирует в интернете в рекламе, поиске информации, на стороне покупателей и продавцов и на аукционах.

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Фото, видео: imago images / Stefan Zeitz, 5-tv.ru

Компания Google оказалась в центре крупного скандала, который грозит ей серьезными финансовыми потерями и даже полным крахом. Власти 48 американских штатов, а также столичного округа Колумбия подозревают владельцев цифрового гиганта в нарушении антимонопольного законодательства США. Суть основной претензии сводится к доминирующим позициям корпорации на рынке рекламы и персональных данных пользователей.

«Свободного рынка и конкуренции больше не существует. Это приводит к росту цен и вреду потребителям, даже когда речь идет о бесплатном маркетинге. Является ли действительно бесплатным то, что мы предоставляем все больше своей приватной информации? Бесплатно ли то, что цены на рекламу онлайн возрастают только по велению одной компании?» — заявила генпрокурор штата Флорида Эшли Муди.

Расследование в отношении Google возглавит генпрокурор штата Техас. Не присоединились только Калифорния и Алабама. Но они ведут свое расследование в отношении Facebook — руководителей соцсети также подозревают в нарушении антимонопольного закона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube.

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