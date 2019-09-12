Видео: Емельяненко показал на груше, как намерен «отметелить» Кокляева

Предстоящий бой между бойцом Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым выходит на новый уровень по накалу. В сети появилось видео как Емельяненко отрабатывает удары на груше. Причем бьет так сильно, что она рвется и падает на ринг.

Боец не скрывает — на месте груши как раз и будет пауэрлифтер Кокляев. Причем Емельяненко так уверен в своей победе, что призвал соперника привести с собой еще десятерых силачей.

«Вы ему передайте: пускай он таких же единомышленников, как он — больших, которые таскают самолеты, передвигают поезда, — соберет в количестве десяти человек. Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их», — заявил Емельяненко.

И тяжелоатлеты согласись. В интернете появился хэштег «битва за Кокляева». Смельчакам предлагают выложить свое видео на ринге и принять участие в предстоящем бое.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как спортсмены комментируют смелый вызов Емельяненко. Они считают, что «нельзя недооценивать Кокляева».