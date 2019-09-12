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  4. «Нельзя недооценивать Кокляева»: спортсмены о смелом вызове Емельяненко

«Нельзя недооценивать Кокляева»: спортсмены о смелом вызове Емельяненко

, 17:51 Эксклюзивное интервью 20

Александр Емельяненко предложил Кокляеву прийти на бой с десятью другими спортсменами.

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Фото, видео: ВКонтакте @Михаил Кокляев, 5-tv.ru

Российские спортсмены активно обсуждают громкое заявление Алескандра Емельяненко — боец предложил своему противнику Михаилу Кокляеву привести с собой на бой еще десять силачей, которых боец намерен «по очереди валить». Стронгмены из Томска Павел Дружинин и Сергей Витязь запустили в социальных сетях флешмоб «Битва за Кокляева», в рамках которого ищут желающих войти в ту самую десятку соперников Емельяненко. В беседе с 5-tv.ru Витязь рассказал, что видит в сложившейся ситуации возможность на деле проверить некоторые стереотипы о накачанных мужчинах.

«Я считаю, что Емельяненко и Кокляев это делают для хайпа, для продвижения спорта. Но они подняли интересную тему — есть такое мнение, что крупные сильные ребята не всегда могут постоять за себя. И сейчас этот челлендж по сути и покажет, так ли это», — высказался спортсмен.

Судья Национальной ассоциации пауэрлифтинга Евгений Карякин, комментируя смелый вызов Емельяненко, предостерег бойца от неосмотрительных суждений.

«Здесь вопрос знаете в чем? Нельзя недооценивать Кокляева. Я был на его открытой тренировке, я видел, в какой Миша форме», — отметил он во время разговора с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о флешмобе в поддержку Михаила Кокляева, который запустил спортсмен из Томска.

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