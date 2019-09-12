Боец ММА и популярный блогер Артем Тарасов присоединился к флешмобу в поддержку штангиста Михаила Кокляева, которому предстоит встреча на ринге с Александром Емельяненко. Спортсмен записал ролик, на кадрах которого показал, как одолеть будущего соперника пауэрлифтера.

На видео Артем Тарасов демонстрирует на примере мягкой игрушки — медвежонка, какие «манипуляции» необходимо совершить в отношении Александра Емельяненко, чтобы победить.

« Ну что, Саша Емельяненко, пришел и твой черед. Самбист говоришь? Я тоже. Что бы я сделал с Александром Емельяненко, если бы оказался с ним в одном ринге. Я бы взял его, завалил, перевернул и стал бы его душить, душить, душить. И задушил! Все! Александр Емельяненко повержен, Артем Тарасов выиграл », — комментирует свое видео Артем Тарасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены продолжают активно обсуждать смелый вызов Александра Емельяненко своему противнику Михаилу Кокляеву.