«Подогрев интереса публики»: бойцы о громком заявлении Емельяненко

Российские спортсмены продолжают активно обсуждать смелый вызов Александра Емельяненко своему противнику Михаилу Кокляеву. Первый предложил сопернику привести на бой еще десять силачей, которых спортсмен будет «по очереди валить».

Стронгмен из Томска Сергей Витязь прокомментировал заявление Емельяненко. А судья Национальной ассоциации пауэрлифтинга Евгений Карякин предостерег спортсмена от неосмотрительных суждений.

Свое мнение по поводу смелого вызова Александра Емельяненко высказал и российский боец смешанных единоборств Сергей Билостенный в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Да, наверное, это шутки. Просто подогрев интереса публики к бою. Александр Емельяненко — адекватный человек, просто любит пошутить. И не всегда эти шутки понимают», — рассказал спортсмен.

Также боец добавил, что с удовольствием бы вышел на бой с Емельяненко.

«Мне с кем предложат, я со всеми с радостью дерусь», — отметил Билостенный.

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев, комментируя заявление Емельяненко, сказал, что уложить десятерых за раз очень тяжело.

«Десять боев можно провести, если со слабыми соперниками драться, а так очень сложно будет. С профессионалами нереально», — отметил спортсмен во время разговора с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый боец отозвался на предложение Емельяненко «вынести десятерых».