Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, невзирая на уже вполне зримое интересное положение, ведет активный и модный образ жизни. 25-летняя модель отправилась на учебу в Высшую школу кино и телевидения «Останкино» на высоченных шпильках.

Накануне отцу обладательницы титула «Вице-Мисс Россия — 2014» исполнилось 48 лет, и девушка упомянула о прошедшем торжестве.

« После моего вчерашнего поздравления с днем рождения папа весь вечер отмахивался от предложений в direct родить ему сына. Но, увы и ах, Ярослав Владимирович безапелляционно утверждает, что ему вполне хватает одного произведения искусства — Анастасии Ярославовны» , — написала она Instagram.

Настя также добавила, что отправляется на учебу и пожелала всем отличного дня.

« Делайте то, что вы любите, любите то, что вы делаете », — напутствовала она подписчиков.

Instagram @kostenko.94

Те, в свою очередь, забеспокоились — как же можно ходить на таких каблуках, будучи беременной. Девушка успокоила: «в машине всегда сменная обувь — любимые лоферы».

« Красивая и приятная девушка, действительно произведение искусства. Папа прав », — написала одна из восторженных поклонниц звездной семьи.

« Умничка просто, и мамочка и учишься, и работаешь просто молодчина », — порадовалась другая.

Старшая дочь Тарасова и Костенко родилась летом прошлого года. Недавно Настя пожаловалась на здоровье во вторую беременность — «жуткий токсикоз».