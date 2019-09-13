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  4. Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»

Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»

, 6:01 Фото 48

Анастасия Костенко готовится подарить футболисту второго ребенка.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, невзирая на уже вполне зримое интересное положение, ведет активный и модный образ жизни. 25-летняя модель отправилась на учебу в Высшую школу кино и телевидения «Останкино» на высоченных шпильках.

Накануне отцу обладательницы титула «Вице-Мисс Россия — 2014» исполнилось 48 лет, и девушка упомянула о прошедшем торжестве.

«После моего вчерашнего поздравления с днем рождения папа весь вечер отмахивался от предложений в direct родить ему сына. Но, увы и ах, Ярослав Владимирович безапелляционно утверждает, что ему вполне хватает одного произведения искусства — Анастасии Ярославовны», — написала она Instagram.

Настя также добавила, что отправляется на учебу и пожелала всем отличного дня.

«Делайте то, что вы любите, любите то, что вы делаете», — напутствовала она подписчиков.

Instagram @kostenko.94

Те, в свою очередь, забеспокоились — как же можно ходить на таких каблуках, будучи беременной. Девушка успокоила: «в машине всегда сменная обувь — любимые лоферы».

«Красивая и приятная девушка, действительно произведение искусства. Папа прав», — написала одна из восторженных поклонниц звездной семьи.

«Умничка просто, и мамочка и учишься, и работаешь просто молодчина», — порадовалась другая.

Старшая дочь Тарасова и Костенко родилась летом прошлого года. Недавно Настя пожаловалась на здоровье во вторую беременность — «жуткий токсикоз».

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