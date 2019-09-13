Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, невзирая на уже вполне зримое интересное положение, ведет активный и модный образ жизни. 25-летняя модель отправилась на учебу в Высшую школу кино и телевидения «Останкино» на высоченных шпильках.
Накануне отцу обладательницы титула «Вице-Мисс Россия — 2014» исполнилось 48 лет, и девушка упомянула о прошедшем торжестве.
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Настя также добавила, что отправляется на учебу и пожелала всем отличного дня.
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Те, в свою очередь, забеспокоились — как же можно ходить на таких каблуках, будучи беременной. Девушка успокоила: «в машине всегда сменная обувь — любимые лоферы».
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Старшая дочь Тарасова и Костенко родилась летом прошлого года. Недавно Настя пожаловалась на здоровье во вторую беременность — «жуткий токсикоз».