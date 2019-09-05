«Жуткий токсикоз»: Костенко пожаловалась на здоровье во вторую беременность

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко пожаловалась подписчикам в Instagram, что на раннем сроке ее замучил токсикоз.

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«Слава Богу, закончился этот жуткий токсикоз (в этот раз мне „повезло“ конкретно) и я наслаждаюсь моментом», — написала Костенко (орфография и пунктуация автора сохранена — Прим.ред.).

Теперь, перейдя уже во второй триместр беременности, девушка может уже наслаждаться счастливым моментом ожидания малыша.

Instagram @kostenko.94

О том, что пара ожидает второго ребенка стало известно совсем недавно. Об этом счастливый отец написал в сети два дня назад. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, футболист искренне признался в любви своей супруге и добавил, что «мечты сбываются». Похоже, что Дмитрий изначально не планировал останавливаться на одном ребенке. Старшая дочь Тарасова и Костенко родилась летом прошлого года.

Поклонники поддержали девушку и предположили, что у них может быть мальчик, «так как с ними токсикоз сильнее». В свою очередь не остался в стороне и Тарасов, вновь написав Анастасии о любви — «Тише, тише родная. Люблю».