Видео: Склад по производству упаковки полыхает в Биробиджане

Крупный пожар продолжают тушить в эти минуты в административном центре Еврейской автономной области — Биробиджане. Рано утром в пятницу, 13 сентября, там вспыхнул склад по производству упаковки на улице Косникова. Черный густой дым местные жители заметили за несколько километров до места ЧП.

Огонь быстро распространился на площадь в 850 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы больше 30 человек и девять единиц техники. Что стало причиной возгорания — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что под Краснодаром произошел крупный пожар на площади почти две тысячи квадратов. Пожарные не могли справиться с полыхающими поддонами несколько часов.