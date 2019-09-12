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  4. Под Краснодаром произошел крупный пожар на площади почти две тысячи квадратов

Под Краснодаром произошел крупный пожар на площади почти две тысячи квадратов

, 18:40 Эфирная новость 26

Пожарные не могли справиться с полыхающими поддонами несколько часов.

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Фото, видео: mchs.gov.ru, 5-tv.ru

Под Краснодаром в поселке Индустриальный в четверг, 12 сентября, произошел крупный пожар — рядом со складом загорелись деревянные поддоны.

Десятки расчетов не могли справиться с огнем несколько часов. Площадь возгорания разрасталась и достигла двух тысяч квадратных метров.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Причину пожара выясняют.

С возгоранием удалось справиться только к 15.26 по московскому времени. На месте ЧП работали 70 человек и 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном пожаре и взрывах боеприпасов на складе, расположенном на территории самопровозглашенной турецкой Республики Северного Кипра. В результате происшествия осколочные ранения получили несколько человек. 

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