Под Краснодаром произошел крупный пожар на площади почти две тысячи квадратов

Под Краснодаром в поселке Индустриальный в четверг, 12 сентября, произошел крупный пожар — рядом со складом загорелись деревянные поддоны.

Десятки расчетов не могли справиться с огнем несколько часов. Площадь возгорания разрасталась и достигла двух тысяч квадратных метров.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Причину пожара выясняют.

С возгоранием удалось справиться только к 15.26 по московскому времени. На месте ЧП работали 70 человек и 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном пожаре и взрывах боеприпасов на складе, расположенном на территории самопровозглашенной турецкой Республики Северного Кипра. В результате происшествия осколочные ранения получили несколько человек.