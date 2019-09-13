Noize MC в стихах «наехал» на Сергея Шнурова

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме попытался поднять на смех творчество лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Он разместил в Instagram видеоролик, в котором озвучил массу «уколов» в адрес петербургской рок-звезды.
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Рэпер считает, что приемы Шнурова — «не свежи», как и все его «словоблудие». В то же время Noize MC назвал лидера «Ленинграда»
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Ранее Шнуров, Noize MC и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет.