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Noize MC в стихах «наехал» на Сергея Шнурова

, 7:22 Видео 29

Музыканты сразятся в баттле за звание «благороднейшего поэта современности».

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Фото, видео: Instagram @noizemc

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме попытался поднять на смех творчество лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Он разместил в Instagram видеоролик, в котором озвучил массу «уколов» в адрес петербургской рок-звезды.

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«Аккорд четвертый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка», — говорит под музыку музыкант.

Рэпер считает, что приемы Шнурова — «не свежи», как и все его «словоблудие». В то же время Noize MC назвал лидера «Ленинграда» творцом, который «всегда бунтарь в душе» и «занят лишь глубинной сутью».

«Так пусть дуэль рассудит нас», — произносит Алексеев, имея в виду запланированный на 23 ноября музыкальный баттл между ним и Шнуровым за «титул благороднейшего поэта современности».

Ранее Шнуров, Noize MC и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет.

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