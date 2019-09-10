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  4. Шнуров, Noize MC, Гречка и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова

Шнуров, Noize MC, Гречка и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова

, 15:41 128

Фронтмену группы «Гражданская оборона» 10 сентября могло исполниться 55 лет.

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

Музыкальной легенде панк-рока Егору Летову во вторник, 10 сентября, исполнилось бы 55 лет. В память о лидере группы «Гражданская оборона» российские звезды записали альбом каверов, передает 78.ru.

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Альбом был выпущен лейблом Universal Music Russia. В нем около тридцати треков Летова в исполнении разных российских музыкантов. В трибьюте Егора Летова звучат голоса Славы КПСС, «Ленинграда», Noize MC, Louna, Animal ДжаZ, «Наива», RSAC, Гречки и других известных исполнителей.

Егор Летов умер 19 февраля 2008 года в возрасте 43-х лет, официальная причина смерти — сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внезапно «постаревший» Сергей Шнуров удивил поклонников. Лидер группировки «Ленинград» 46-летний Сергей Шнуров поделился с подписчиками фотографией в Instagram с подписью «Форт Боярд».

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