Шнуров, Noize MC, Гречка и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова

Музыкальной легенде панк-рока Егору Летову во вторник, 10 сентября, исполнилось бы 55 лет. В память о лидере группы «Гражданская оборона» российские звезды записали альбом каверов, передает 78.ru.

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Альбом был выпущен лейблом Universal Music Russia. В нем около тридцати треков Летова в исполнении разных российских музыкантов. В трибьюте Егора Летова звучат голоса Славы КПСС, «Ленинграда», Noize MC, Louna, Animal ДжаZ, «Наива», RSAC, Гречки и других известных исполнителей.

Егор Летов умер 19 февраля 2008 года в возрасте 43-х лет, официальная причина смерти — сердечная недостаточность.

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