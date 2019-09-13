Александр Петров лично представит фильм «Герой» в Мюнхене

Исполнитель главной роли в фильме «Герой» Александр Петров, известный по фильмам «Гоголь» и Притяжение», а также сериалам «Метод», «Полицейский с Рублевки» и другим, лично представит картину в Мюнхене на премьерном показе 26 сентября. Сразу после этого кинолента Карена Оганесяна, рассказывающая о русском Джеймсе Бонде, выйдет в широкий прокат в Германии, Великобритании и России. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе компании KinoKartina.TV.

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Герой фильма Андрей еще подростком прошел обучение в секретной спецшколе агентов Службы внешней разведки, а когда этот экспериментальный проект зарыли, просто остался в Европе и жил обычной жизнью. Но однажды, 15 лет спустя, ему звонит отец, которого все считают погибшим — эту роль исполняет Владимир Машков. Он сообщает, что на Андрея открыта охота, но неизвестно, кто именно стремится его уничтожить.

«У нас запланирован насыщенный сезон с серией премьер российских проектов в Европе, США и Великобритании, где мы работаем с апреля. Интересно, что первая наша премьера в Лондоне также была связана с проектом, где снимается Владимир Машков — это был показ фильма «Миллиард». А с Александром Петровым у нас совсем скоро предстоит еще одна европейская премьера — фильм «Текст», — сообщила исполнительный директор кинопрокатная компания Ольга Рогаченко.

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