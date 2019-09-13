Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Раки, вы обладаете невероятным умением находить решения, которые помогают людям приближаться к своим целям. Считайте это своей суперспособностью. Нынешняя фаза вашей жизни требует, чтобы вы поднялись на новую ступень. Возьмете на себя ответственность и приведите свою команду к успеху. Помните, что секрет непобедимости в балансе между головой и сердцем.

Вы на пути к просветлению, Близнецы. Наступило самое подходящее время, чтобы освободиться от вещей, которые ранее вас тяготили. Помните, что счастье — это мимолетная эмоция. Его никогда не почувствовать, не пережив трудности. Только побывав в темной комнате, можно начать по-настоящему ценить свет.

Если вы много работаете, то наверняка знаете, что аварии и ожоги неизбежны. Внимательно просмотрите список ваших дел. Какие из задач требуют вашего сиюминутного внимания? С чем можно разобраться позже? Решите сначала самые важные дела, вложив все силы и душу. Тогда результат превзойдет все ожидания. Однако Вселенная советует вам не забывать и о близких. Научитесь совмещать работу и жизнь вне ее. Тогда ваша повседневность заиграет новыми красками.

Овны, все будет лучше, чем вы можете себе представить. Звезды рекомендуют вам научиться чуть больше доверять людям, чем вы делали это прежде. И тогда удача улыбнется вам. Вы увидите, что все барьеры, которые раньше мешали вам достигать целей — рухнут. А возможности, о которых вы даже никогда не мечтали, будут сами стучаться в вашу дверь.

Вы на пути к просветлению, Близнецы. Наступило самое подходящее время, чтобы освободиться от вещей, которые ранее вас тяготили. Львы, многозадачность — это еще не все. Ваш список задач на конец недели требует, чтобы вы направили своего внутреннего мастера дзен и сосредоточились на одной самой важной вещи. Весы, обращайте внимание только на факты. Не позволяйте эмоциям затуманить ваш разум.

Лев — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Львы, многозадачность — это еще не все. Ваш список задач на конец недели требует, чтобы вы направили своего внутреннего мастера дзен и сосредоточились на одной самой важной вещи. Сначала решите самую важную задачу, которой вы вероятно избегали, а после перейдите к трем средним и пяти маленьким. Станьте муравьем, который является символом трудолюбия, и признайте, что вам все ни по чем.

Космический совет: расстановка приоритетов является ключом к эффективности.

Дева — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Звезды предупреждают, что сегодня вас ожидает телепатическое общение и синхронные встречи. Вселенная разговаривает с вами через знаки и символы. Не игнорируйте сообщения, которые приходят извне. Налаживание связи с вашим внутренним «я» сейчас является наиважнейшей задачей. Поймите, Девы, ваша интуиция развита больше, чем вы себе представляете.

Космический совет: пусть ваша интуиция поможет вам найти правильные ответы.

Весы — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Весы, обращайте внимание только на факты. Не позволяйте эмоциям затуманить ваш разум. У вас крайне развито чувство справедливости, оно поможет вам принимать верные решения. Кроме того, ваша способность мыслить ясно будет направлять вас только на правильный путь. Доверьтесь своим чувствам. Однако не пытайтесь сбросить с себя ответственность за свою жизнь. Для некоторых из вас открывается новый карьерный путь.

Космический совет: не бойтесь сделать решающий шаг.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Ох, уж эти старые добрые времена! Прекратите предаваться воспоминаниям и начните действовать. Звезды сулят вам воссоединение, Скорпионы. Будьте готовы открыть свое сердце для новых воспоминаний. Однако дело не только в эмоциональной стороне вас. Сегодня Вселенная рекомендует вам заняться творчеством или интересной работой, особенно если вы чувствуете себя каким-либо образом заблокированным. Беседа с близкими поможет вам обрести посмотреть на вещи с иной стороны и найти ответ, который вы давно искали.

Космический совет: проведите время с теми, кто заставляет вас чувствовать себя как дома.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Чтобы жить и ни о чем не жалеть, каждое ваше действие должно быть заряжено сильным намерением. Вы должны быть уверены в том, что вы делаете. Вдохновит ли это вас на то, чтобы начать серьезнее относиться к своей жизни, Стрельцы? Прекратите стучать в закрытую дверь и поверните колесо Фортуны.

Космический совет: действуйте, если уверены в том, что делаете.

Козерог — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Звезды призывают вас объединить усилия с тем человеком, который заставляет вас чувствовать себя непобедимым. Когда вы найдете союзника, вы станете непобедимыми. Вселенная говорит, что если вы уже нашли родственную душу, то пора переходить на новый уровень. Некоторые из вас сегодня могут найти наставника, на которого вы надеялись и молились. Будьте открыты для их руководства. Они помогут вам связаться с самим собой и создать возможности, о которых вы могли только мечтать. Космический совет: примите союзника с распростертыми объятиями.

Водолей — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Чем больше вы пытаетесь оттолкнуть так называемые негативные мысли, тем больше они будут преследовать вас. Звезды рекомендуют вам прекратить попытки подавить тяжелые чувства. Пусть они выйдут на поверхность. Научитесь наблюдать за тем, что происходит, не вмешиваясь. В этом и есть секрет освобождения себя от оков.

Космический совет: пришло время залечить старые травмы.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 13 сентября

Вы прошли долгий путь, Рыбы. Однако не время отдыхать. Приготовьтесь к следующему большому шагу. Вас целый мир ждет, который жаждет быть завоеванным вами. Однако сверьтесь со своим жизненным планом, прежде чем сделать шаг вперед. Между тем, звезды сообщают, что наступает благоприятный период в вашей жизни, рыбы. Препятствия, которые мешали вам развиваться, наконец готовы исчезнуть. Вселенная также напоминает, когда люди приходят к вам за мудрым советом, доверяйте себе, чтобы направлять их, основываясь на своем опыте.

Космический совет: планируйте будущее и делайте первый шаг.