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Упитанный енот Тема из Кемерова стал звездой интернета

, 19:34 Эфирная новость 31

На кадрах домашней видеосъемки Тема ползает на животе не в силах встать на лапы.

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Фото, видео: Instagram @raccoon.tema, 5-tv.ru

Упитанный домашний енот Тема из Кемерова стал звездой интернета. На видео толстый зверек ползает по полу на животе не в силах подняться на собственные лапы.

Однако владельцы уверяют — Тема просто дурачится! И если захочет, способен не только ходить, но и бегать — и попробуй его, догони! При этом никто его не перекармливает. Ожирение, вероятно связано с особенностями организма. Теме уже назначили персональную диету. В целом же, пушистый толстячок чувствует себя замечательно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пьяных енотах в Канаде.  Улицы пригорода канадской столицы заполонили пьяные еноты. Шатающиеся животные разгуливают по проезжей части, спотыкаются и засыпают в самых неподходящих местах. Так что доставляют массу неудобств жителям Оттавы.

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