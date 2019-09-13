Упитанный енот Тема из Кемерова стал звездой интернета

Упитанный домашний енот Тема из Кемерова стал звездой интернета. На видео толстый зверек ползает по полу на животе не в силах подняться на собственные лапы.

Однако владельцы уверяют — Тема просто дурачится! И если захочет, способен не только ходить, но и бегать — и попробуй его, догони! При этом никто его не перекармливает. Ожирение, вероятно связано с особенностями организма. Теме уже назначили персональную диету. В целом же, пушистый толстячок чувствует себя замечательно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пьяных енотах в Канаде. Улицы пригорода канадской столицы заполонили пьяные еноты. Шатающиеся животные разгуливают по проезжей части, спотыкаются и засыпают в самых неподходящих местах. Так что доставляют массу неудобств жителям Оттавы.