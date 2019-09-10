Без вины виноватые: улицы пригорода столицы Канады заполонили пьяные еноты

Улицы пригорода канадской столицы заполонили пьяные еноты.

Шатающиеся животные разгуливают по проезжей части, спотыкаются и засыпают в самых неподходящих местах. Так что доставляют массу неудобств жителям Оттавы.

Но можно ли их в этом винить? Звери просто поедают перезрелые фрукты, которые успели забродить на жаре. Поэтому зоологи советуют енотов не трогать, а просто дать им выспаться и протрезветь.

Если енотам эту невинную шалость можно простить, то вот жители Самары не могут простить известному российскому певцу Диме Билану его неадекватное поведение на концерте в честь дня города. Позднее он признался, что был на сцене пьян, и пообещал бесплатный концерт для жителей города, а также построить детскую площадку и пожертвовать детской больнице необходимую аппаратуру.

Простят ли его самарцы, будет видно. А пока представители Билана действительно ведут переговоры с администрацией города о новом концерте, а весь звездный бомонд встал на защиту нашкодившей знаменитости. Правда, поклонники этому не очень рады. Они уверены, что певца нужно срочно лечить от алкогольной зависимости.