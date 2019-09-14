Звезде фильма «Ты у меня одна» собирают деньги на лечение

На трассе под Санкт-Петербургом 11 сентября, произошло авария, в которой пострадали звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Ты у меня одна» Марк Горонок и его 70-летняя мать. В сети объявлен сбор средств на лечение жертв ДТП.

Коллега по цеху Марка Горонка Евгения Невская на своей странице в Facebook рассказала, что до ДТП актер длительное время не принимал участия в съемках. Семья артиста проживает в съемной квартире, его автомобиль полностью разбит, а денежных сбережений у него нет.

«Дома трехлетняя дочка с женой Марка, у которой сейчас тоже нет работы. Поэтому я вас прошу, если есть такая возможность, поддержать Марка в этот чудовищно сложный период его жизни, ведь в такой ситуации может оказаться каждый из нас» , — попросила у сочувствующих приятельница пострадавшего.

Лечащий врач Марка Горонка — заведующий вторым травматологическим отделением НИИ скорой помощи им. Джанилидзе в Санкт-Петербурге Юрий Рефицкий прокомментировал состояние пострадавших.

«У Марка оскольчатые переломы плечевой кости и лучевой. У Галины Сергеевны перелом костей, образующих тазобедренный сустав. Обоих пациентов мы прооперировали. Состояние у них удовлетворительное. Галина Сергеевна задержится у нас на некоторое время, а Марка планируем выписать уже на следующей неделе», — сообщил лечащий врач Горонка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Петербурге спасают жизнь актеру из «Улиц разбитых фонарей».