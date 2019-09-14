  1. Пятый канал
  4. Звезде фильма «Ты у меня одна» собирают деньги на лечение

Звезде фильма «Ты у меня одна» собирают деньги на лечение

, 14:41 Видео 317

В Санкт-Петербурге объявлен сбор средств для пострадавшего в ДТП Марка Горонка и его 70-летней матери.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @markgoronok, 5-tv.ru

На трассе под Санкт-Петербургом 11 сентября, произошло авария, в которой пострадали звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Ты у меня одна» Марк Горонок и его 70-летняя мать. В сети объявлен сбор средств на лечение жертв ДТП.

Коллега по цеху Марка Горонка Евгения Невская на своей странице в Facebook рассказала, что до ДТП актер длительное время не принимал участия в съемках. Семья артиста проживает в съемной квартире, его автомобиль полностью разбит, а денежных сбережений у него нет.

«Дома трехлетняя дочка с женой Марка, у которой сейчас тоже нет работы. Поэтому я вас прошу, если есть такая возможность, поддержать Марка в этот чудовищно сложный период его жизни, ведь в такой ситуации может оказаться каждый из нас», — попросила у сочувствующих приятельница пострадавшего. 

Лечащий врач Марка Горонка — заведующий вторым травматологическим отделением НИИ скорой помощи им. Джанилидзе в Санкт-Петербурге Юрий Рефицкий прокомментировал состояние пострадавших.

«У Марка оскольчатые переломы плечевой кости и лучевой. У Галины Сергеевны перелом костей, образующих тазобедренный сустав. Обоих пациентов мы прооперировали. Состояние у них удовлетворительное. Галина Сергеевна задержится у нас на некоторое время, а Марка планируем выписать уже на следующей неделе», — сообщил лечащий врач Горонка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Петербурге спасают жизнь актеру из «Улиц разбитых фонарей».

Читайте также

+13° Днём +13°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Последние новости

15:54
Школа в Санкт-Петербурге чуть не сгорела из-за неисправной проводки
15:39
Вдова Кобзона расплакалась под высаженным в память артиста деревом в Сочи
15:25
«Я вылетел через заднее стекло»: Пассажир о смертельной аварии под Ярославлем
15:06
Беглов выдвинет Валентину Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
14:41
Звезде фильма «Ты у меня одна» собирают деньги на лечение
14:17
«Ей осталось несколько дней!»: Андрей Разин о госпитализации и коме Заворотнюк

Сейчас читают

«Сельская Маргарита и бесталанный Мастерок» — Миро о свадьбе Собчак по Булгакову
Какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы
Шепелев впервые показал лицо сына Жанны Фриске — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев