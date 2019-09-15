Первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Санкт-Петербурге в воскресение, 15 сентября, совершив пробный рейс из Петропавловска-Камчатского. В комитете по делам Арктики в Северной столице сообщили о том, что судно завершило первую часть тестирования проекта по транспортировке контейнеров с Камчатки в петербургский порт по Северному морскому пути.
В региональном комитете по делам Арктики также отметили, что контейнерная линия по Северному морскому пути, вероятно, станет регулярной. Основной продукцией, перевозимой с Дальнего Востока в Санкт-Петербург, станет рыба. На Камчатку контейнеровоз будет транспортировать вещи и грузы, в которых нуждаются участники арктических проектов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый атомный контейнеровоз везет в Санкт-Петербург рыбу.