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Первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Санкт-Петербурге

, 16:07 7

«Севморпуть» вернулся из пробного рейса с Камчатки.

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Фото, видео: Пресс-служба правительства Камчатского края, www.globallookpress.com / Marijan Murat, ТАСС / Алексей Липницкий

Первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Санкт-Петербурге в воскресение, 15 сентября, совершив пробный рейс из Петропавловска-Камчатского. В комитете по делам Арктики в Северной столице сообщили о том, что судно завершило первую часть тестирования проекта по транспортировке контейнеров с Камчатки в петербургский порт по Северному морскому пути.

«15 сентября, пришвартовался к причалам Петролеспорта в Санкт-Петербурге атомный лихтеровоз-контейнеровоз „Севморпуть“, вышедший 29 августа из порта Петропавловска-Камчатского», — сказали в ведомстве.

В региональном комитете по делам Арктики также отметили, что контейнерная линия по Северному морскому пути, вероятно, станет регулярной. Основной продукцией, перевозимой с Дальнего Востока в Санкт-Петербург, станет рыба. На Камчатку контейнеровоз будет транспортировать вещи и грузы, в которых нуждаются участники арктических проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый атомный контейнеровоз везет в Санкт-Петербург рыбу.

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