Первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Санкт-Петербурге в воскресение, 15 сентября, совершив пробный рейс из Петропавловска-Камчатского. В комитете по делам Арктики в Северной столице сообщили о том, что судно завершило первую часть тестирования проекта по транспортировке контейнеров с Камчатки в петербургский порт по Северному морскому пути.

«15 сентября, пришвартовался к причалам Петролеспорта в Санкт-Петербурге атомный лихтеровоз-контейнеровоз „Севморпуть“, вышедший 29 августа из порта Петропавловска-Камчатского» , — сказали в ведомстве.

В региональном комитете по делам Арктики также отметили, что контейнерная линия по Северному морскому пути, вероятно, станет регулярной. Основной продукцией, перевозимой с Дальнего Востока в Санкт-Петербург, станет рыба. На Камчатку контейнеровоз будет транспортировать вещи и грузы, в которых нуждаются участники арктических проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый атомный контейнеровоз везет в Санкт-Петербург рыбу.