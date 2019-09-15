Стала известна самая высокооплачиваемая профессия в России

Министерство труда и социальной защиты РФ составило список самых высокооплачиваемых профессий в стране. Больше всех зарабатывает механик по ремонту оборудования в рыбодобывающей отрасли, ежемесячный доход которого может достигать 430 тысяч рублей.

Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков высказал «Известиям» мнение, что такой уровень зарплаты возможен лишь в экстренных случаях, когда специалист нужен срочно. В среднем же механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тысяч рублей.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в угледобывающей промышленности. Их зарплата варьируется в районе 330 тысяч рублей.

В 2018 году в тройку лидеров вошли должности коммерческого директора фармацевтического предприятия (420 тысяч рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тысяч рублей) и опять же механика рыбодобывающей промышленности (400 тысяч рублей).

Минтруд пояснил, что уровни дохода оценивались по предложенным на портале «Работа в России» вакансиям, размещенным работодателями в разных регионах страны.

Ранее Минтруд России установил размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2020 год — 12 130 рублей.