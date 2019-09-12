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  4. Минтруд России установил размер МРОТ на 2020 год

Минтруд России установил размер МРОТ на 2020 год

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Министерство труда предложило к рассмотрению законопроект, исходя из которого россияне должны будут зарабатывать не менее 12 130 рублей в месяц.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

Министерство труда разработало законопроект, исходя из которого в 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей. В четверг, 12 сентября, его рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Если комиссия поддержит инициативу Минтруда, ее отправят на обсуждение в Государственную думу.

По закону, МРОТ должен быть равен размеру прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения, который увеличивается с каждым годом. Соответственно, минимальный размер оплаты труда россиян также должен расти, поясняет Минтруд. Рассчитывают МРОТ, исходя из данных за второй квартал предыдущего года. Так, в 2019 году ПМ был равен 12 130 рублей, поэтому МРОТ в 2020 будет установлен на этом же уровне.

В этом году МРОТ в России составил 11 280 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прожиточный минимум трудящихся собираются повысить на 4,1%.

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