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Видео: массовая драка произошла между футболистами в Махачкале

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Потасовка произошла на стадионе «Труд» в столице Дагестана 15 сентября.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, YouTube @Регион Онлайн Резерв

Драка с участием по меньшей мере 40 человек произошла на стадионе «Труд» в Махачкале днем 15 сентября. Потасовку затеяли футболисты во время матча первенства ЮФО среди юношеских команд «УОР-Дагестан» и «Юность». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в местном МВД, драку удалось пресечь полицейскими и тренерами. Причем помощь медиков понадобилась одному из участников потасовки, его госпитализировали с поля.

Полицейские доставили в отдел пятерых человек — предполагаемых зачинщиков потасовки. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Иванушки International» подрались из-за футболки Туриченко. Видео происшествия выложил на своей странице в Instagram участник коллектива.

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