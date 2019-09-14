Видео: Фанаты «Иванушки International» подрались из-за футболки Туриченко

Концерт популярной группы «Иванушки International» в Новосибирске закончился дракой в зрительном зале и травмпунктом для некоторых фанатов. Видео происшествия выложил на своей странице в Instagram участник коллектива Кирилл Туриченко.
«Шок! Наша традиция — бросать футболку с автографами — переросла в драку со снятием побоев в травмпункте! Теперь думаю, отказаться ли от этой традиции?», — написал он.
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Музыкант также опубликовал скрин переписки одной из пострадавших.
«Я сижу в травмпункте. После того как футболка Кирилла зацепилась за мои волосы, происходила жесть. И смешно, и больно», - пишет девушка.
По ее словам, когда сувенир от Иванушек прилетел в зал, в него вцепились все, кто находился по близости.
«Одна неадекватная мадам начала своими зубами разрывать все что попадалось на ее пути, в прямом смысле слова. В итоге три человека сидим побои снимаем», — рассказывает пострадавшая.
Фанаты в комментариях пишут, что им стыдно за Новосибирск и за своих единомышленников, которые не умеют себя вести. Поклонники группы надеются, что этот инцидент не заставит музыкантов навсегда отказаться от выступлений в этом городе.
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«Жеееесть… я думала такая реакция осталась в 90-х. Спасибо, Кирилл, что кидал футболку не в нашу сторону».
«Года идут, а дурь поклонниц не проходит», — возмущаются комментаторы.
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