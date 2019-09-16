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  4. В центре Петербурга произошла массовая драка с перестрелкой и поножовщиной

В центре Петербурга произошла массовая драка с перестрелкой и поножовщиной

, 10:38 362

Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы в Мариинскую больницу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov

Как стало известно 5-tv.ru, массовая драка с перестрелкой и поножовщиной произошла в центре Петербурга на улице Садовая у торгового центра «Светлана». Инцидент был зафиксирован вечером 14 сентября.

В полицию о произошедшем сообщил один из очевидцев, заявив, что около 50 человек окружили машину с битами в руках. На месте происшествия были слышны выстрелы. Прибывшие стражи порядка никого не обнаружили. В районе предполагаемой разборки были найдены гильзы и пятна бурого цвета.

Двое пострадавших в ходе конфликта граждан Таджикистана, получивших ножевые ранения, самостоятельно обратились за помощью в Мариинскую больницу. Мужчин госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Позднее правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления были задержаны 12 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовая драка произошла между футболистами в Махачкале.

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