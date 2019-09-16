Какие города России признали самими опасными

Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг городов России по уровню безопасности проживания на 2019 год. В опросе экспертов участвовали более 90 тысяч человек. Респонденты оценили утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от одного до десяти, где один означает «полностью не согласен», а десять — «полностью согласен». Средний показатель по стране составил 6,8 балла, что 0,1 балла выше, чем годом ранее.

На вершине списка безопасных городов оказался Ейск (Краснодарский край). Местные жители присвоили ему 8,6 балла и назвали тихим, спокойным местом. В сравнении с 2018 годом уровень безопасности в Ейске вырос почти на полтора балла.

Вторую строчку занял другой приморский город — Геленджик. Опрошенные поставили ему 8,4 балла, что сродни показателям минувшего года.

Третьим в рейтинге стал Грозный. Столица Чеченской республики потеряла 1,1 балла по сравнению с прошлогодней позицией, но оказалась незначительно ниже предшественника — 8,3 балла.

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Наименее безопасным местом в стране россияне назвали Шахты Ростовской области. Город получил лишь 4,5 балла — на 1,1 ниже, чем в 2018 году и на 2,3 балла меньше, чем в среднем по России.

Вторым с конца признан Киселевск Кемеровской области. Город также упал за год по уровню безопасности на 1,1 балла — 4,9 балла.

«Бронзу» в списке неуютных городов заработал Свободный (Амурская область). Безопасность этого населенного пункта респонденты оценили на пять баллов из десяти.

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