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В Германии приготовили шницель размером 70 квадратных метров

, 18:43 Эфирная новость 30

Мясное блюдо весом в 1208 килограммов сотворили баварские повара из города Менгкофен.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen, 5-tv.ru

В Германии приготовили гигантский шницель. Он получился таким большим, что его тут же занесли в книгу рекордов Гиннеса. Сделать мясное блюдо весом в 1208 килограммов рискнули баварские повара из города Менгкофен.

Шницель в 70 квадратных метров состоит из четырехсот отбивных. Еще понадобилось четыре тысячи яиц и 250 килограммов панировочных сухарей. А чтобы все это как следует зажарить, использовали 14 тысяч литров масла.

В итоге побит предыдущий рекорд — восемь лет назад во Франкфурте шницель тоже был внушительных размеров, но все же весил вдвое меньше этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом рекорде. 100-метровый бутерброд с маслом сделали в Череповце. Правда это достижение попало только в книгу рекордов России.

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