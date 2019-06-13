Видео: 100-метровый бутерброд с маслом сделали в Череповце

Съедобный рекорд России установили в Череповце. Там приготовили самый большой в стране бутерброд с маслом. Его длина более 100 метров, а вес — 110 килограммов.

Над созданием гиганта несколько часов трудились не только профессиональные кулинары, но и все желающие. За процессом внимательно наблюдал представитель книги рекордов страны.

После необходимых замеров, он официально зарегистрировал достижение. Затем кулинарным чудом угостили всех участников.

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