  1. Пятый канал
  4. Россия начала военные учения со странами Азии

Россия начала военные учения со странами Азии

, 18:14 Видео 65

Вооруженные силы восьми государств совместно подготовятся к масштабным боевым действиям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; 5-tv.ru

В России стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Центр-2019», сообщили в Минобороны РФ. Комплекс мероприятий по боевой подготовке продлится пять дней. Основные действия войск пройдут на российских общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево».

Для отработки совместных боевых действий к учениям привлекаются военные КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Вооруженные силы восьми государств отработают методы борьбы с международным терроризмом, сохранения мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, защиты национальных интересов. Стороны «отрепетируют» отражения воздушных нападений, работу разведок, огневые удары и наступления войск для разгрома условного противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что торжественная церемония открытия «Центра-2019» прошла накануне, 15 сентября, в Оренбурге. СКШУ охватят около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Читайте также

+10° Днём +12°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

19:30
Россиянин скончался в Турции, получив травмы во время во время парасейлинга
19:16
Путин с Эрдоганом обсудили растущий товарооборот двух стран
18:58
«ПрЫнцесса! Нет! Королевна!» Толкалина показала волшебное преображение в гримерке
18:43
В Германии приготовили шницель размером 70 квадратных метров
18:40
Пища студентов, как «пища богов»: Авторский обзор лучшей шавермы Петербурга
18:29
Музафарова из Open Kids «сбежала» в группу дочери Лепса

Сейчас читают

Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак
«Совсем другая!» Дочь Владимира Машкова резко сменила имидж
«Угроза жизни»: Саша Савельева рассказала о трудных родах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев