Россия начала военные учения со странами Азии

В России стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Центр-2019», сообщили в Минобороны РФ. Комплекс мероприятий по боевой подготовке продлится пять дней. Основные действия войск пройдут на российских общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево».

Для отработки совместных боевых действий к учениям привлекаются военные КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Вооруженные силы восьми государств отработают методы борьбы с международным терроризмом, сохранения мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, защиты национальных интересов. Стороны «отрепетируют» отражения воздушных нападений, работу разведок, огневые удары и наступления войск для разгрома условного противника.