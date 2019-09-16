Стратегические военные учения «Центр-2019» стартуют в России

128 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц военной техники и 600 летательных аппаратов примут участие в масштабных учениях «Центр-2019 «, которые стартуют 16 сентября.

Торжественное открытие состоялось накануне в Оренбургской области, а маневры пройдут на 12 полигонах в России, Казахстане и Киргизии.

Отдельные эпизоды учений будут проходить в акватории Каспийского моря. Кроме российских военных, участвуют подразделения вооруженных сил еще семи стран, в том числе Индии и Китая.

По легенде учений, российские военные вместе с союзниками должны отразить натиск и нейтрализовать условного противника. Продлятся учения до 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Астраханской области начались совместные учения России и Сербии.