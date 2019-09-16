  1. Пятый канал
  4. Стратегические военные учения «Центр-2019» стартуют в России

Стратегические военные учения «Центр-2019» стартуют в России

, 6:26 Эфирная новость 25

Церемония открытия стратегических командно-штабных учений состоялась в Оренбургской области 15 сентября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров, 5-tv.ru

128 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц военной техники и 600 летательных аппаратов примут участие в масштабных учениях «Центр-2019 «, которые стартуют 16 сентября.

Торжественное открытие состоялось накануне в Оренбургской области, а маневры пройдут на 12 полигонах в России, Казахстане и Киргизии.

Отдельные эпизоды учений будут проходить в акватории Каспийского моря. Кроме российских военных, участвуют подразделения вооруженных сил еще семи стран, в том числе Индии и Китая.

По легенде учений, российские военные вместе с союзниками должны отразить натиск и нейтрализовать условного противника. Продлятся учения до 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Астраханской области начались совместные учения России и Сербии.

Читайте также

+9° Днём +12°
Ночью +6°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

7:19
Семья прокурора Лесосибирска могла погибнуть при пожаре в Красноярске
7:10
В доме Джастина Бибера и Хейли Болдуин теперь живут кошки Тунец и Суши
7:04
11 рабочих птицефабрики госпитализированы после ДТП с автобусом под Красноярском
7:01
Для любителей остренького: Рецепт маринованных томатов с укропом и гвоздикой
6:55
Лечили или калечили? Что происходило за стенами частного реабилитационного центра в Ленобласти
6:46
Согдиана рассказала, как ей удалось сбросить 14 килограммов

Сейчас читают

Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя
Свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих
Альбина Джанабаева снялась в шубе на голое тело — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев