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«Возможность изменить в жизнь в стране» —Кокляев о предстоящем бое с Емельяненко

, 19:44 Видео 87

Спортсмен рассказал, как в 1999 году гадалка поведала ему, что он сумеет изменить жизнь в стране.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Предстоящий поединок бойца смешанных единоборств Александр Емельяненко с тяжеловесом Михаилом Кокляевым обсуждает вся страна. Поводом для высказываний становится как предсказание возможного результата встречи, так и ее причина. После многочисленных вопросов подписчиков Кокляев разместил видео в Instagram, в котором прокомментировал свою мотивацию сразиться с Емельяненко на ринге.

Штангист вспомнил, как в 1999 году столкнулся с гадалкой, которая ответила ему на несколько вопросов.

«Первый вопрос: „Стану ли я сильным человеком планеты, чемпионом мира?“ Она сказала: „Не станешь, но будешь известным спортсменом“. Сошлось. Второй вопрос: „Есть ли та девушка, которая меня сейчас любит?“ Она сказала: „Есть она тебя ждет, она будет твоей женой, будет матерью твоих детей“. Оксана Егорова — моя жена, которую я люблю все сошлось», — поделился тяжеловес.

Заинтересовавшись предсказаниями хироманта, Кокляев спросил, удастся ли ему изменить жизнь в стране, и уже через несколько лет получил возможность это сделать. По мнению спортсмена, бой с Емельненко позволит ему поделиться «жизненным опытом с молодыми людьми, замотивировать их заниматься спортом». Увидев, что ему подвернулся шанс воплотить задуманное, тяжеловес не мог проигнорировать вызов бойца. Впрочем, согласиться на поединок Кокляева вынудили и другие причины.

«Еще одна из причин выйти на ринг с Александром Емельяненко — за наколочки нужно отвечать. Татуировка обозначает Рудиариуса — гладиатора, заслужившего свободу в боях. Он по собственному желанию мог продолжить драться в арене, а мог начать тренировать людей. Так я всю жизнь проподнимал железо, никогда ни с кем не дрался, появилась возможность, как у гладиатора, выйти на ринг», — подчеркнул Кокляев.

Подписчики вдохновились словами кумира и поддержали его в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Емельяненко анонсировал предстоящий бой с Михаилом Кокляевым. Поединок состоится 29 ноября.

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