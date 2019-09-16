Емельяненко анонсировал предстоящий бой с Михаилом Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram информацию о предстоящем бое с Михаилом Кокляевым.

Instagram @alexemelyanenko

Самый ожидаемый бой года состоится 29 ноября.

Словесный поединок Емельяненко и Кокляева длится с 25 марта, когда штангист опубликовал видео, посвященное конфликту Александра Емельяненко и Сергея Харитонова. После нескольких пикировок спортсмены пришли к выводу, что им необходимо подраться. Теперь дата боя подтверждена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявление о желании Емельяненко сразиться с прославленными силачами, в том числе со штангистом Михаилом Кокляевым, вызвали бурные обсуждения. Пока поклонники знаменитого бойца предвкушали зрелищные поединки, эксперты довольно осторожно высказывались о шансах на победу Александра Емельяненко.