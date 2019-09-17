  1. Пятый канал
  4. Как распознать измену второй половины? Отвечает семейный психолог

Как распознать измену второй половины? Отвечает семейный психолог

, 8:06 Фото 76

Раскусить неверного партнера можно, наблюдая за его поведением, считает Светлана Бояринова.

Фото: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН привела наиболее явные признаки супружеской измены. Так, поводом задуматься о неверности второй половины могут служить участившиеся командировки и отъезды второй половины. Неверный партнер постоянно ищет предлоги для отлучки — будь то работа или помощь родным и друзьям.

Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

О связи на стороне может говорить и внезапное желание супруга отличиться перед домашними — заглушить чувство вины. Особенно отчетливо это можно проследить на фоне сокращения физической близости: секса нет, а подарки жене и детям дарятся чаще.

Вступая в новые отношения и мужчины, и женщины, начинают лучше следить за собой, заметила специалист. Не стоит упускать из внимания и случаи необоснованной раздражительности любимого, обострении у него нетерпимости, вспыльчивости.

«Так как злиться на себя — неэффективно, партнер злится на партнершу, мол;„Я это из-за тебя сделал. Это ты мне чего-то не додаешь»», — привела пример психолог.

При этом Бояринова подчеркнула, что подобное поведение свойственно и женщинам.

Труднее отследить признаки измены в угасших отношениях, когда супруги отстранены друг от друга. В этом случае перемен в поведении партнера можно и не заметить, считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрологи составили ТОП-5 самых гулящих мужских и женских знаков зодиака.

Читайте также

+7° Днём +11°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Последние новости

9:15
Мощнейший взрыв прогремел в здании центра по уходу за инвалидами в США
8:57
Эксперты ОНФ проверили расходы на благоустройство Выборга в рамках проекта «За честные закупки»
8:47
Видео момента наезда Mercedes отчима Кокорина на ногу журналиста
8:42
Елизавета II осталась без личного бара из-за пьянства лакеев
8:35
Видео: сотрудники ГИБДД составили протокол на отчима Кокорина, наехавшего на журналиста
8:31
Отель на колесах на Невском проспекте вызвал неоднозначную реакцию петербуржцев

Сейчас читают

«Эталон красоты»: Лариса Вербицкая рассказала, как сохранить молодость
Видео: собаки Дарьи Донцовой уморительно воруют со стола капусту
«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак подарили сертификат на роды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев