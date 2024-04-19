«Это насилие»: как объяснить человеку, что он состоит в отношениях с абьюзером

Наблюдать за переживаниями близкого человека тяжело, но «вытащить» его еще труднее.

Порадоваться, что близкий человек состоит в гармоничных и комфортных отношениях, хочется всегда — наблюдать за счастьем родных очень ценно. Однако, к сожалению, порой приходиться мириться с несправедливостями, с которыми сталкиваются друзья и родственники.

Зачастую они пытаются «обелить» своих партнеров, закрывая глаза на его неприятные и даже ужасные поступки. Как объяснить близкому человеку, что он состоит в отношениях с абьюзером и пора задуматься о расставании, 5-tv.ru рассказала Елена Байда, семейный психотерапевт.

Сперва специалист отметила, что прямые советы покинуть избранника могут восприниматься негативно.

«Тем более, что в любых абьюзивных отношениях есть некая „этапность“. Есть этап затишья, есть этап напряжения, есть этап конфликта», — объяснила эксперт.

В том случае, если вы пробуете беседовать с близким во время первого этапа, разговор, вероятнее всего, не увенчается успехом.

Появится недоверие, или же человек спишет ваши переживания на возможную «зависть». Именно так срабатывает психологическая защита, заметила наша собеседница. Так абьюзер разделяется два объекта — плохого и хорошего.

«И пока ваш близкий живет с хорошим объектом, вам будет очень сложно донести до него все риски и все последствия отношений с этим человеком», — рассказала Елена Байда.

При психологическом насилии, к которому относятся манипуляции, газлайтинг, унижение личности или использование в своих целях, человек может и вовсе не осознавать, что состоит в токсичных, губящих отношениях.

Поэтому при попытке посоветовать что-либо можно столкнуться с раздражением или недовольством — подобное поведение и отношение к себе зачастую воспринимается как норма.

«Вы можете словами говорить правду. Например: «С тобой не должны так обращаться». Или: «Это звучит унизительно», «А тебе не кажется, что этот человек пытается подменить твою реальность?». Или, например: «Посмотри, мне кажется, что этот человек пытается воспользоваться твоей слабостью и надавить на твое чувство вины», — предложила психотерапевт.

Таким образом вы делитесь своим взглядом на ситуацию, возвращая «к реальности» близкого и «не обижая» при этом абьюзера.

Человек рано или поздно прислушается, пусть сперва и встанет в протест. Однако слова будут иметь «накопительный» эффект и помогут принять итоговое решение.

Специалист также заметила, что выйти из токсичных отношений тяжело. Ведь порой партнер, чаще всего женщина, финансово зависима от избранника. Тогда вы обязаны продемонстрировать, что готовы помочь шагнуть в свободную жизнь — это необходимо проговорить.

Точно бить тревогу нужно при постоянном физическом рукоприкладстве.

«Если речь идет о физическом насилии, то здесь у вас есть фундаментальный повод называть вещи своими именами и говорить, что это насилие», — подчеркнула Елена.

Порой это слово воспринимается неправильно — партнер пытается оправдать своего избранника. Именно поэтому стоит акцентировать внимание на том, что подобное непростительно и неприемлемо.

Эксперт советует мысленно перенести такой негативный опыт на детей вашего близкого человека. Попробуйте поинтересоваться, что бы они предложили, если бы так относились к его родному ребенку.

«Иногда поставив человека в какую-то мета-позицию наблюдателя, проще достучаться до него, что вообще с ним в этих отношениях происходит», — отметила Байда.

Кроме того, ваша помощь должна заключается в том, чтобы близкий человек не замыкался в отношениях окончательно. Стоит «подсвечивать» для него позитивные вещи, «выводить» в свет и обращать внимание на хорошее.

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