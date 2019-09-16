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  4. Россиянин скончался в Турции, получив травмы во время во время парасейлинга

Россиянин скончался в Турции, получив травмы во время во время парасейлинга

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По предварительным данным, канат, соединяющий парашют с катером, оборвался, и молодого человека ветром отбросило на деревья на берегу.

Фото: www.globallookpress.com / Sylvia Westermann

Один из российских туристов, получивших травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, скончался. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

В субботу, 14 сентября, молодой человек 2001 года рождения вместе с матерью летел на парашюте за катером. По предварительным данным, канат, соединяющий устройство с транспортным средством, оборвался, и россиян сильным порывом ветра отбросило на пальмы на берегу. В результате туристы получили травмы и были госпитализированы, пишут РИА Новости.

Пострадавшую женщину выписали из клиники в воскресенье, 15 сентября. Молодого человека врачам спасти не удалось. Турист скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка утонула в бассейне на турецком курорте.

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