Пятилетняя девочка утонула в бассейне на турецком курорте

Еще одна россиянка погибла на турецком курорте, и снова в бассейне. Как сообщили 5-tv.ru в посольстве России в Турции, трагедия случилась во вторник, 3 сентября, в отеле «Майя Ворлд Бич» в Окурджаларе. Утонула девочка 2013 года рождения. Ребенка доставили в ближайшую больницу, но врачи ничего не смогли сделать.

«Генконсульство в Анталии в тесном контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента. В губернаторство Анталии направлен официальный запрос с требованием тщательного расследования гибели российских на территории провинции и привлечения к ответственности виновных», — сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

5-tv.ru

По словам родственницы погибшей девочки, малышка упала с горки в бассейне, ударилась головой и захлебнулась.

Это уже четвертая смерть россиянки в турецкой Анталии в этом сезоне. Сначала скончалась 12-летняя школьница из Санкт-Петербурга, руку которой засосало в трубу в бассейне. Потом стало известно о гибели 16-летней девочки из Красноярска. А буквально день назад, 2 сентября, умерла в больнице 19-летняя девушка, которую медики пытались спасти в течение нескольких суток. Она утонула в парке развлечений в Анталии.